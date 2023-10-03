Eris'le mücadelede aşı da yok kapanma da

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipler Birliği’nin Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla hayatını kaybettiği belirtilerek, Eris varyantına karşı aşı kullanımına gidilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

GEREKSİZ İLAÇ ÖNERİLEMEZ

"Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun vefatı adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?

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BOYUN EĞMEYİZ EĞMEYECEĞİZ

Türkiye'yi gereksiz yere 'sosyal bir depresyona' sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur. COVID-19'la mücadelede, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. COVID-19 artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun."

KALP YETMEZLİĞİ HASTASIYDI

Bakan Koca, Mahmutluoğlu'nun vefatıyla ilgili de şunları kaydetti: "Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin COVID-19 olmadığı anlaşılmıştır."