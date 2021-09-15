Erdoğan’dan ‘Lafarge’ açıklaması: Macron’a da söylemiştim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü AK Parti MYK toplantısında, Fransız Lafarge firmasının, Suriye iç savaşında DEAŞ’ı Fransa gizli servisinin bilgisi dahilinde desteklediğinin belgelenmesine ilişkin şöyle konuştuğu öğrenildi: “Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli bir konu.

Lafarge’ın DEAŞ’a rüşvet verdiğini, bununla beraber terörü finanse ettiğini, Macron’un kendisine ve Avrupa’da görüştüğüm pek çok lidere söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler. Lafarge firmasının faaliyeti, insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir. Daha önceki konuşmalarımda da söyledim. ‘Başta Amerika. Irak üzerinden bunlara 30 bin TIR silah, mühimmat, araç-gereç desteği veriyor. Öbür tarafta Avrupa. Almanya’sıyla, Fransa’sıyla her türlü desteği veriyor. 90 kilometreyi aşkın tünel nerede? Suriye’de. Bunun çimentosu nereden geliyor? Lafarge. Lafarge nerede? Bu bir Fransız firması. Neyle izah edeceksiniz? Kimi aldatacaksınız? Bunların durumu devekuşu gibi. Saklamıyorlar, her şey meydanda. Ama bunların da hesabını verecekler’ demiştim. Bu çok önemli bir karar...”

‘İNSANLIĞA KARŞI SUÇA ORTAK OLMAK’

Fransa’da Yargıtay, Lafarge’a “DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin” önünü açmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de önceki gün MYK toplantısının ardından “Yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge, Fransa Gizli Servisi’nin bilgisi dahilinde DEAŞ’ı desteklemiş. Bu insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı. Yargıtayın aldığı karar, terörün finansmanı olduğunu onaylayan bir karardır” demişti.

LAİKLİK TARTIŞMALARI

AK Parti MYK toplantısında gündeme gelen bir diğer konu ise laiklik tartışmaları oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Laikliğin istismarıdır laikçilik. AK Parti iktidara geldiğinden beri laikliği güçlü bir şekilde savunmuştur. Laiklik tabii ki anayasamızda yer alacaktır” sözlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir değerlendirme yapmadığı öğrenildi. Kurmayların ise 28 Şubat döneminde yaşananlara dikkat çekerek, tepki gösterdiği belirtildi.

LİDERLERLE TÜRKEVİ’NDE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda BM Zirvesi için yapacağı ABD gezisi kapsamında ilk kez bütün görüşmelerini Türkevi’nde yapacağını da açıkladı. Türkevi’nin önemini vurgulayan Erdoğan, “Bizim için çok farklı olacak. Orayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz görüşmelerimizi burada yapacağız siz de burayı iyi değerlendirin” dedi. Erdoğan, kaleme aldığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabın İngilizce gibi bir çok dile çevrildiğini belirterek, kitabı Türkevi’nde yapacağı görüşmeler sırasında dünya liderlerine hediye edeceğini anlattı.

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