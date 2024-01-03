Erdoğan’dan ‘kupa’ çıkışı... Sinsi sabotaj girişimi

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SAVAŞ BARONLARI

“Türkiye olarak gerçekten stratejik olduğu kadar meşakkatli bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de küresel güç mücadelesinin odağında ülkemizin merkezinde yer aldığı bir bölge vardır. Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere dünya ekonomisini ayakta tutan kahir ekseriyeti bu coğrafyada yer alıyor. Dikkat ederseniz son dönemde patlak veren krizlerin ve sıcak çatışmaların hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır. Bu tablo karşısında amacımız ülkemizin ekonomik, diplomatik ve ticari kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmektir. Ülkemizin kuzeyinde ve güneyindeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik.

Üçüncü tarafların aksi yöndeki müdahalelerine rağmen komşularımızla ilişkilerimizi kazan- kazan anlayışı temelinde güçlendirmeye gayret ettik. Ülkemize uzanan hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek.

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ÇEŞİTLİ PROVOKASYONLAR

Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü, şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.

NEFRET DALGASI

Asla tasvip etmeyeceğimiz toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı düşmanlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye’ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan, ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Burada Türkiye’ye ve Türkiye’nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, sabotaj girişimi vardır.

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BOŞA ÇIKARACAĞIZ

Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak Allah’ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkartacağız. Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyasetiyle mücadelede siz ihracatçılara da çok önemli görevler düşüyor. Kamuoyunu, özelikle de gençleri doğru bilgilendirme konusunda sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor.”