Erdoğan’dan belediye başkanlarına: 'Tüm ihaleleri canlı yayınlayın'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına, “Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır” diye seslendi. Erdoğan, önceki gün Beştepe’de AK Parti’li belediye başkanları ile bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda Erdoğan’ın özetle şunları söylediği öğrenildi:

BÜYÜK MEKANİZMANIN EN KRİTİK PARÇASI

“AK Parti mahalli idareler karnesiyle milletimizin gözünde ibra olmuş bir partidir. 19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıldır iktidarda tutan da yerel yönetimdeki üstün gayretlerimiz, başarılarımızdır. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Bu bakımdan her birinizin büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışmanız son derece önemlidir

HER ZAMAN ULAŞILABİLİR OLMALI

Vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. Telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Sizlerden insanımıza canla başla hizmet ederken, güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamanızı istiyorum. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde bulunmalı, sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir.

SOSYAL MEDYAYLA KALPLERE GİRİLEMEZ

Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden, sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam, mevki sahibi kılmak değildir.

PRENSİPLERİMİZE SIKI SIKI SAHİP ÇIKIN

Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibimize sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. İhaleleri mutlaka şeffaf şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin.

HER BİR HANEYE ULAŞIN

Şehrinizin her bir hanesine ulaşarak, sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Mütevazi olmak, tevazu için çalışmaları yaygınlaştırmak, bizim için en önemli görev. 2023’e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum.”

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