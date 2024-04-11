Erdoğan’dan bayram mesajı: Barışa ve huzura vesile olsun

Haberin Devamı

Erdoğan, Şanlıurfa’da 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret eden Bakan Güler ile de görüşerek, Mehmetçik’in bayramını kutladı.

CHP LİDERİ ÖZEL’LE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile de telefonla görüştü. Görüşmelerde liderler karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

’YENİLENEREK YOLA DEVAM’

Partisinin il başkanlıklarının bayramlaşma programına video konferansla bağlanan Erdoğan, “Biz 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan 1’inci çıkmış bir partiyiz. Kendimizi yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farkımızı ortaya koyduk. Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan, Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabalarını engellenmesi dolayısıyla İsrail’e ilave tedbirler alındığını da söyledi. (ANKARA)

Haberin Devamı

LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Erdoğan dün İran Cumhurbaşkanı Reisi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile konuştu. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmelerde liderler birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. (DHA)