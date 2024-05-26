Erdoğan: Türkiye için çalışan herkesin yanındayız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 37’nci Seçimli Genel Kurulu ve Üçüncü Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde özetle şunları konuştu:

HEDEFLERİMİZDEN KOPMADIK

“Küresel ekonomi son 4-5 yıldır oldukça fırtınalı sularda seyrediyor. COVID salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntılar, bölgemizdeki çatışmalarla birlikte daha da çetrefilleşti. Türkiye tüm bu sınamalara ilave olarak büyük bir deprem felaketi yaşadı. Avrupa’sı ve Amerika’sı dahil ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlatamaz. Depremin yanı sıra son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracattan büyümeye, istihdamdan yatırımlara kadar hiçbir alanda hamdolsun hedeflerimizden kopmadık.

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İHRACATIMIZ REKOR KIRDI

Burada bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Siz DEİK üyelerimizin de çabalarıyla ihracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Nisan ayı itibarıyla ise yıllık ihracat 257.6 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında yüzde 0.55 olan toplam dünya ihracatı içindeki payımızı 2023 yılında 1.08’e çıkarttık. Yüzde 4.5 büyüme oranı ile Avrupa’da birinci, OECD ülkelerinde ikinci, G20’de ise dördüncü sıradayız. Milli gelirimiz tarihte ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. 2024 Mart ayı işsizlik oranı yüzde 8.6’ya geriledi.

YOL HARİTAMIZA SADIĞIZ

Ekonomide yol haritamız, orta vadeli program ve 12’nci kalkınma planıdır. Bölgemizdeki krizlere, mahalli idareler seçimlerine ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. Vatandaşlarımızın vaat yağmuruna tutulduğu 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Başkaları gibi kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemizin ve milletimizin geleceğini riske atmadık.

Hatırlarsanız aralarında ekonomistlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin, profesörlerin de olduğu bir kesim 31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Her seçim öncesi yaptıkları gibi döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. ‘1 Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak, böyle fırlayacak’ diye akla ziyan bir sürü senaryo yazdılar. Hatta insanları dolar, Euro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Peki ne oldu? Çizdikleri karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi.”

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TÜRK EKONOMİSİ RAYINDA

-“Türk ekonomisi rayında ilerlemeye devam etti. Ekonomi programımızın amacı enflasyonu tek haneye indirmek suretiyle milletimizin refahını artırmaktır. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Yıllık bazda ise enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor.”

YATIRIMCI GÜVENİ ARTIYOR

-“Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de her geçen gün artıyor. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilgisi arttı. Her konuda sizlerle yakın diyalog içinde olmanın gayretindeyiz. Gazze’de 36 bin masumu şehit eden İsrail’i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz.”

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FARKLILIKLARIMIZI KUCAKLIYORUZ

-“Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını arttıran, ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir, hayata bakışımız, olaylara, sorunlara yaklaşımımız farklılık arz edebilir. Bunların tamamı Türkiye’nin büyüklüğünü, beşeri ve kültürel hazinesinin zenginliğini gösteren birer işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz, herkesin fikrine, düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Kalbi Türkiye için çarpan, Türkiye için hayal kuran, büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle heyecanlanan, Türkiye’nin müreffeh ve mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri var.”

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YENİ SANAYİ POLİTİKASI

-“Üretimde avantajlarımızı koruyarak daha nitelikli, yenilikçi ve üst düzey ürünlere yönelmemiz zaruridir. Savunma sanayisinde yazdığımız özgün başarı hikâyesini diğer alanlara da teşmil etmek istiyoruz. Bu vizyonla yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerinde kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz.”

TİCARETİN USTALARINA ÖDÜLLER VERİLDİ

-Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde, DEİK’in küresel yolculuğunda ilklere imzalarını atan ticari diplomasinin ustaları ödüllendirildi. DEİK ailesinin ticari diplomasi alanındaki usta isimlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile merhum işinsanları Ahmet Şahap Ünlü, Ali Osman Ulusoy ve Şarık Tara ödüle layık görüldü.