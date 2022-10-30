Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdek'te kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Erdek#Mezar
Erdekte kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 12:05

Balıkesir'in 33 bin nüfuslu ilçesi Erdek'te son 60 yılda defnedilenlerin sayısı 100 bini aştı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Mezarlık alanımız zeytinliklerin içinde kaldı. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Sorunun çözümü için ikametgahı Erdek'te olmayan vatandaşlarımızın yakınlarından para almak zorunda kalıyoruz. Çünkü, mezarlık sahamız yetmiyor" dedi.

Haberin Devamı

Balıkesir'in, 33 bin olan nüfusu yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle 350 bine kadar çıkan ilçesi Erdek'te mezar yeri sıkıntısı yaşanıyor. İlçede son 60 yılda 100 bini aşkın kişi defnedildi. Toplam 60 dönüm mezarlık alanının bulunduğu Erdek’te kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı. Erdek Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü yer sorunu nedeniyle yakınlarının izin vermeleri halinde belirli aralıklarla ölen kişileri aynı mezara defnediyor. İkameti Erdek’te olmayıp da yakınlarını Erdek’e defnetmek isteyenlerden ise 8 bin TL mezar parası alınıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Mezarlık alanımız zeytinliklerin içinde kaldı. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Sorunun çözümü için ikametgahı Erdek'te olmayan vatandaşlarımızın yakınlarından para almak zorunda kalıyoruz. Çünkü, mezarlık sahamız yetmiyor.

Mezarlık alanları ihtiyaca cevap vermiyor. Mezar alanları içinde, vatandaşların arazisi var, Vatandaşlarımız bu arazilerin birçoğunu belediyeye bağış yaptı. Son olarak vatandaşımız 2 bin 500 metrekare alanı mezar yapılması için belediyeye verdi. Bu araziyi meclisten geçirerek mezarlık alanına katacağız" diye konuştu.

Erdekte kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı

100 BİN TL YE KADAR MEZAR YAPILIYOR

Haberin Devamı

Erdek'te yaşayıp yaşamlarını yitiren gayrimüslimler için de ayrı mezarlık alanları bulunuyor. Başka şehirlerde yaşayıp Erdek'te toprağa verilmek istenen ölenlerin yakınından yaklaşık 8 bin lira defin ücretinin talep edildiği ilçede, mermer ustası olan Yalçın Kurt, "Haftada ortalama 2 mezarı onarıp mermer kaplıyorum. Mezarların mermer ile kaplanma ücretleri 4 bin liradan başlıyor. Bu rakam mermerin kalitesi, rengi ve işçiliğe göre 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Erdek'te en fazla ölüm olayları pandemi döneminde yaşandı" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Erdek#Mezar

BAKMADAN GEÇME!

Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme

BAKMADAN GEÇME!

Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme