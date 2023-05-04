Erdek'te AK Parti seçim aracına ve şoföre saldırı

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Olay, dün saat 18.45 sıralarında Erdek ilçesi, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Kent merkezinde tur atan ve AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerini taşıyan AK Parti seçim aracı propaganda çalışmaları için Cumhuriyet Meydanı’na girdiği sırada burada bekleyen bir grup tepki gösterdi. Seçim aracından çalan müzikten rahatsız olduğunu öne süren gruptakiler, sürücü Atilla K.’den müziği durdurmasını istedi. Sürücü Atilla K.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine gruptakiler, Atilla K.’ye ve kadın kollarının içinde bulunduğu araca tekme ve yumrukla saldırdı.



KAMERADAN BELİRLENDİLER



Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirleyen polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

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