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Erdek'te AK Parti seçim aracına ve şoföre saldırı

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#AK Parti#Erdek#Saldırı
Erdekte AK Parti seçim aracına ve şoföre saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 08:55

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin propaganda çalışmaları sırasında partinin seçim aracının yanına gelen bir grup, araca ve sürücüsüne saldırdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 18.45 sıralarında Erdek ilçesi, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Kent merkezinde tur atan ve AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerini taşıyan AK Parti seçim aracı propaganda çalışmaları için Cumhuriyet Meydanı’na girdiği sırada burada bekleyen bir grup tepki gösterdi. Seçim aracından çalan müzikten rahatsız olduğunu öne süren gruptakiler, sürücü Atilla K.’den müziği durdurmasını istedi. Sürücü Atilla K.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine gruptakiler, Atilla K.’ye ve kadın kollarının içinde bulunduğu araca tekme ve yumrukla saldırdı.

KAMERADAN BELİRLENDİLER

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirleyen polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Erdekte AK Parti seçim aracına ve şoföre saldırı



'FİKRİMİZİ AÇIKLAMA İMKANIMIZ ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILDI'

Olayın ardından Erdek'e gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’ne giderek bilgi aldı. Ardından da sürücü Atilla K.’nİn evine ziyarete giden Başaran geçmiş olsun dileklerini iletti. Ak Parti İlçe Başkanlığı binasında açıklama yapan Ekrem Başaran yaşanan olayı kınayarak “Maalesef bugün Erdek’te, istemediğimiz çok menfur bir saldırı gerçekleşti. Kadın kolları propaganda aracımız ve şoförü saldırıya uğradı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) olduğu söylenen gençler ve yanlarındaki kişiler tarafından aracımızın şoförü darbedildi, üzerine kapanan ablası tekmelendi. Fikrimizi hür irademizle açıklama imkanımız Erdek’te ortadan kaldırılmaya çalışıldı” dedi.

'SAKIN PROVOKASYONLARA ALET OLMAYIN'

Seçim öncesi yaşanan provokasyonlara uyulmaması gerektiğini vurgulayan Başaran “Biz millet olarak, bebek katilinin özgürleştirilmesini isteyen söylemlere tahammül ediyoruz. 51 kişinin ölmesine sebep olan Selo’nun hapisten çıkarılacağına, özgürleştirileceğine dair söylemlere sabrediyoruz. Ama tahammülümüzün de bir sınırı var. Herkes haddini bilecek ve herkes hukuk sistemine uyacak. Seçimlere 10 gün kaldı, bütün teşkilatlarımızı tekrar tekrar uyarıyoruz, sakın provokasyonlara alet olmayın. Bugün kadın kollarının aracına saldırmaktan daha vahşi ne olabilir ki. İçerisinde 6 kadın bulunan, sadece şoförünün erkek olduğu bir araca saldırmak hangi zihniyete, hangi yaklaşıma, hangi ifade özgürlüğüne, bizi eleştiren hangi kadın haklarına sığar. Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı’nı özür dilemeye, teşkilatına sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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#AK Parti#Erdek#Saldırı

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