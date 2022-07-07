Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sarallar operasyonunda 78 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

#Sarallar#İstanbul#Erdal Acar
Sarallar operasyonunda 78 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün aralarında yer aldığı toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen 91 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

İş insanı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de aralarında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunulurken, başka suçtan tutuklu bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: 92 şüpheli adliyeye sevk edildi
daha fazla video içinSarallar operasyonunda yeni gelişme: 92 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarallar#İstanbul#Erdal Acar

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk