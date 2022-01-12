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Enes’i çok geç duyduk

#Enes Kara#İntihar#Yurt
Enes’i çok geç duyduk

Doktor adayı Enes Kara, kaldığı yurtta intihar ederken “Yaşama sevincimi kaybettim” dediği vedası tüm Türkiye’yi hüzne boğdu.

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Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Enes Kara (20), önceki gün bir video ve not bırakarak, kaldığı yurtta, yangın merdivenlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Kara’nın cenazesi ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Hatay’a götürüldü.

ANNEME FIRIN ALIN

Kara’nın intiharından önce çektiği videoda, “Biraz param var anneme fırın alın” dediği, notta ise “Cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen. Beni zorladılar. İçinde bulunduğum durumdan ötürü gerçekten tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim. Aileme de bunu açıkça söyleyemiyorum korkuyorum” yazdığı öğrenildi. İntihar olayının yaşandığı binanın Nur Cemaati’nden kişilere ait olduğu öne sürüldü. Hürriyet’in ulaştığı ‘evin abisi’ Selçuk Ergül ise konuşmak istemedi.

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BABA: BEN TAVSİYE ETTİM

Öte yandan baba Mehmet Kara’nın, “Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurduna başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Şikâyetçi değilim” dediği öğrenildi.

ÖMER ÇELİK: YÜREĞİMİZ YANDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, “Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bırakmalıdır” paylaşımını yaptı.

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#Enes Kara#İntihar#Yurt

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