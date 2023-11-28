En yüksek para Esenyurt’a

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Mecliste aynı zamanda İETT’nin yeni otobüs alımı için 800 milyon lira iç borçlanma talebi ve İBB İştirak şirketlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanunu ile emekliliğe hak kazanan personelin tazminatlarının ödenebilmesi için 16 iştirak şirket adına toplam 896 milyon lira kredi kullanma teklifi oybirliği ile kabul edildi. Bugüne kadar 170 Milyon Euro borçlanma yetkisi verilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro inşa projesinin tamamlanabilmesi için artan maliyetler gerekçesiyle 200 milyon Euro artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma yetkisi, plan ve bütçe komisyonunda görüşüldükten sonra meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

39 İLÇE’NİN 2024 YILI BÜTÇESİ

- Adalar: 175 milyon TL

-m Arnavutköy: 3 milyar 100 milyon TL

- Ataşehir: 3 milyar 670 milyon TL

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- Avcılar: 2 milyar 460 milyon TL

- Bağcılar: 5 milyar 600 milyon TL

- Bahçelievler: 5 milyar 159 milyon TL

- Bakırköy: 1 milyar 80 milyon TL

- Başakşehir: 5 Milyar 450 Milyon TL

- Bayrampaşa: 1 Milyar 800 milyon TL

- Beşiktaş: 3 Milyar 991 milyon TL

- Beykoz: 3 Milyar 980 Milyon TL

- Beylikdüzü: 3 milyar 335 milyon TL

- Beyoğlu: 2 milyar 600 milyon TL

- Büyükçekmece: 2 milyar 910 milyon 192 bin TL

- Çatalca: 1 milyar 162 milyon 860 bin TL

- Çekmeköy: 2 milyar 850 milyon TL

- Esenler: 4 milyar 700 milyon lira TL

- Esenyurt: 8 milyar 387 milyon 500 bin TL

- Eyüpsultan: 4 milyar 780 milyon TL

- Fatih: 3 milyar 210 milyon TL

- Gaziosmanpaşa: 3 milyar 800 milyon TL

- Güngören: 1 milyar 885 milyon TL

- Kadıköy: 5 milyar 554 milyon TL

- Kağıthane: 3 milyar 933 milyon 748 bin TL

- Kartal: 3 milyar 536 milyon TL

- Küçükçekmece: 4 milyar 700 milyon TL

- Maltepe: 3 milyar 350 milyon TL

- Pendik: 4 milyar 800 milyon TL

- Sancaktepe: 4 milyar 446 milyon 431 bin TL

- Sarıyer: 3 milyar 148 milyon 86 bin TL

- Silivri: 2 milyar 998 milyon TL

- Sultanbeyli: 3 milyar 150 milyon TL

- Sultangazi: 3 milyar 180 milyon TL

- Şile: 1 milyar 245 milyon 485 bin TL

- Şişli: 3 milyar 250 milyon TL

- Tuzla: 2 milyar 950 milyon 149 bin TL

- Ümraniye: 5 milyar TL m Üsküdar: 5 milyar TL

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- Zeytinburnu: 3 milyar 600 milyon TL.