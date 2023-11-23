En etkili 100 Kadın listesinde

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, 2023 yılının ilham kaynağı ve etkili “100 Kadın” listesini açıkladı. ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de çalışmalarına devam eden Canan Dağdeviren kısa süre önce meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir ‘elektronik sutyen’ icat etti. Dağdeviren icadında, düzenli kanser taraması yaptırmasına rağmen 49 yaşında geç evre meme kanseri teşhisi konmasından altı ay sonra hayatını kaybeden teyzesinden ilham aldı.

‘ÇOK YAŞA CUMHURİYET’

Dağdeviren sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “BBC’nin 11’incisini düzenlediği dünyanın dört bir yanından seçilen 100 ilham verici ve etkili kadın listesine seçilmiş olmaktan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu listede Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ederek ‘Biz de varız’ diyebilmekten dolayı çok mutluyum” dedi. Dağdeviren “Kadınlar için icat ettiğim medikal cihaz buluşlarım dünya kadınlarına ve onları sevenlere armağan olsun. Çok yaşa Cumhuriyet” diye konuştu.

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ELEKTRONİK SUTYENLE GÜNLÜK KANSER TARAMASI

Canan Dağdeviren tarafından icat edilen meme kanserini teşhis eden elektronik sutyen, ultrasonik alıcılarıyla kanserli dokuları tespit ederek günlük

olarak tarama gerçekleştirebiliyor. Bu sayede periyodik tarama ile gözden kaçabilecek vakaların yakalanabileceği düşünülüyor. Meme dokusunun farklı açılardan incelenmesini sağlayan elektronik sutyen, gerçek zamanlı veri elde edilmesine imkân tanıyor.