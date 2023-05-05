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Emrah Apartmanı davasında 14’er yıl hapis cezası

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#Dava#Adliye#Adli Kontrol
Emrah Apartmanı davasında 14’er yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı soruşturması kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alınmıştı.

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 Adliyeye sevk edilen Turgay Akkoçlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti, 3’üncü duruşmada Turgay Akkoçlu da tahliye edildi. Dün yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hayati Uzun ve Turgay Akkoçlu’ya önce ayrı ayrı 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ardından iyi hal indirimiyle cezaları ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezasına indirdi. Sanıklar 3’er yıl mesleklerinden menedilirken, şikayetçilerin tutuklama talepleri ise kabul edilmedi.

 

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#Dava#Adliye#Adli Kontrol

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