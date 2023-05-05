Emrah Apartmanı davasında 14’er yıl hapis cezası

Haberin Devamı

Adliyeye sevk edilen Turgay Akkoçlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti, 3’üncü duruşmada Turgay Akkoçlu da tahliye edildi. Dün yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hayati Uzun ve Turgay Akkoçlu’ya önce ayrı ayrı 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ardından iyi hal indirimiyle cezaları ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezasına indirdi. Sanıklar 3’er yıl mesleklerinden menedilirken, şikayetçilerin tutuklama talepleri ise kabul edilmedi.