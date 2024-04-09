Eminönü'nde şaşırtan görüntü! Koç ilgi odağı oldu

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Ramazan Bayramı öncesi İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı.

KOÇUYLA PAZARA ÇIKTI, "DADAŞ" VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Eminönü'nde gezenler arasında Yakup Çeviç ve "Dadaş" adını verdiği koçunu da vardı. Çeviç, elinde çubuk, yanında koçuyla birlikte meydanda tur atmaya başladı. Bu sırada koçun Çeviç'in yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Kalabalığında için gezen koçu görenler gözlerine inanamadı. Kimisi koçu sevdi, kimisi ise merakla izledi. "Dadaş" çocukların da ilgi odağı haline geldi. Çeviç, bir süre sonra koçuyla birlikte Mısır Çarşısı'na girdi. Bu sırada güvenlik görevlileri koçun birisine vurabileceği yönünde Çeviç'i uyararak "Sanki kedi, köpek gezdiriyor" dedi. Çeviç ise "köpek değil, vurmaz abi" diyerek yoluna devam etti.

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"HER YERE BERABER GİDİYORUZ"

Her yere konuyla birlikte gittiğini söyleyen Yakup Çeviç, "Çok ilgi gösteriyorlar. Pazara camiye birlikte gidiyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz" dedi.



EMİNÖNÜ'NDEKİ BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Eminönü'nde bayram yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un gözde mekanlarından olan Eminönü'ndeki alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.

"BAYRAM ALIŞVERİŞİ İÇİN GELDİK, YOĞUNLUK VAR"

Havanı çok güzel olduğunu söyleyen Eser Tokaç isimli vatandaş, "Bayram alışverişi için bir de hava çok güzel onun için geldim. Yoğunluk var. Bir de Ramazanın havasını solumak için buradayız" dedi.

Hakan Mor isimli vatandaş ise, "Tüm İslam aleminin ramazan Bayramı mübarek olsun. Bayram telaşı var. Şeker, lokum bakacağız. Dükkanları gezeceğiz" diye konuştu.