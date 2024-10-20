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Emine Erdoğan'dan MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi paylaşımı

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#Emine Erdoğan#MÜSİAD#Zirve
Emine Erdoğandan MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de bir çocuğu yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen bir tas çorbada, yemenideki oyada, kilimdeki desende ve arkamızdan okunan her bir duada emeği olan tüm kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşma yaptığı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen zirveden derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.

 

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#Emine Erdoğan#MÜSİAD#Zirve

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