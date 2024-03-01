Emine Erdoğan: Tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazırız

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Twitter hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu için ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldik. Yeni görevi için tebrik ederek, Federasyon’un Gazze’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar ve yardımların nasıl ulaştırıldığı hakkında bilgi aldım. Gazze’den Türkiye’ye tedavi için getirdiğimiz çocukları hatırlatarak, ihtiyacı olan tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Böylesi zor dönemlerde, canı pahasına vicdanları ve merhametleriyle hareket eden bütün Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerini tebrik ediyorum. " dedi.

Antalya Diplomasi Forumu için ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldik.



Yeni görevi için tebrik ederek, Federasyon’un Gazze’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar ve yardımların nasıl ulaştırıldığı hakkında… pic.twitter.com/krk5hMMJpW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 1, 2024

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BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs

Emine Erdoğan bir diğer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık hareketine dair değerli bilgiler aktaran Sayın Sachs ile iş birliği alanlarımızı ele aldık. Bu doğrultuda ülkemizde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Katkıları için kendisine teşekkür ediyorum.