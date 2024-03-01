×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazırız

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Gazze#Kate Forbes
Emine Erdoğan: Tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazırız
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 22:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda peş peşe önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya gelen Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze’den Türkiye’ye tedavi için getirdiğimiz çocukları hatırlatarak, ihtiyacı olan tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazır olduğumuzu ifade ettim." dedi.

Haberin Devamı

Twitter hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu için ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldik. Yeni görevi için tebrik ederek, Federasyon’un Gazze’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar ve yardımların nasıl ulaştırıldığı hakkında bilgi aldım. Gazze’den Türkiye’ye tedavi için getirdiğimiz çocukları hatırlatarak, ihtiyacı olan tüm savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Böylesi zor dönemlerde, canı pahasına vicdanları ve merhametleriyle hareket eden bütün Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerini tebrik ediyorum. " dedi.

Haberin Devamı

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs

Emine Erdoğan bir diğer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık hareketine dair değerli bilgiler aktaran Sayın Sachs ile iş birliği alanlarımızı ele aldık. Bu doğrultuda ülkemizde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Katkıları için kendisine teşekkür ediyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Gazze#Kate Forbes

BAKMADAN GEÇME!