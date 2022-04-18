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Emine Erdoğan, Desislava Radeva ile bir araya geldi

#Emine Erdoğan#Desislava Radeva#Bulgaristan
Emine Erdoğan, Desislava Radeva ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ile İstanbul'da bir araya geldi.

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Paskalya Bayramı'nda Demir Kilise adıyla bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a gelen Radeva, Emine Erdoğan ile bir araya gelerek başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Radeva'nın, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen ve ardından açılışı yapılan Demir Kilise için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.

Radeva'nın, İstanbul'daki laleleri çok merak ettiğini ve özellikle Emirgan Korusunu ziyaret edeceğini ilettiği kaydedildi.

Desislava Radeva'nın, Bulgar güllerinin ününü bildiğini ifade eden Emine Erdoğan'a dondurulmuş Bulgar gülü hediye ettiği ve Bulgaristan'a davet ettiği ifade edildi.

Paskalya Bayramı dolayısıyla hafta sonu İstanbul'a gelen Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva'nın, Aziz Kiril ve Metodius Bulgar Okulu'ndaki çocukları da ziyaret ettiği öğrenildi.

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#Emine Erdoğan#Desislava Radeva#Bulgaristan

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