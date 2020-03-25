Emeklilere 2020 bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Yılda iki defa verilen bayram ikramiyeleri ile emekli vatandaşlar bayrama rahat bir nefes alarak giriyordu. Milyonlarca emekli şimdi ise 2020 Ramazan bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihe odaklandı. İşte, konuya dair merak edilenler...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

Net tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.