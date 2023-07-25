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Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi... Mermi tavana isabet etti

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#Samsun#Bafra#Doktor
Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi... Mermi tavana isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 12:04

Samsun’un Bafra ilçesinde emekli polis memuru Salim U.(70), ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne süren doktor Ömer Özkan’a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Salim U.'nun doktora doğrulttuğu silahtaki mermi tavana isabet etti, sonra silah tutukluk yaptı. Emekli polis memuru Salim U.(70), gözaltına alındı.

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Olay, Bafra Devlet Hastanesi’nin 4’üncü katındaki Üroloji Servisi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Salim U., kızını ameliyat ettirdiği Beyin Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan’ı, 3 gündür bilgi vermediğini öne sürerek Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti.

MERMİ TAVANA İSABET ETTİ

Daha sonra ameliyatlı kızı yoğun bakım servisine alındı. Hastanede doktoru bekleyen Salim U., burada Ömer Özkan’a silahı doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşların müdahalesiyle mermi tavana isabet etti, silah sonra tutukluk yaptı.

Yaşanan arbede sırasında olay yerine gelen güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, Salim U.’yu, gözaltına aldı.

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#Samsun#Bafra#Doktor