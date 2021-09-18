Elmalı’da 6. duruşma

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Antalya’da Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğü için kamuoyunda ‘Elmalı davası’ olarak bilinen davanın dün 6’ncı duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A., suça sürüklenen çocuk S.C.G. ile babaanne G.S. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Türkiye’nin birçok ilinden avukat da hazır bulundu.

‘TORUNLARIM AĞIR TRAVMA ALTINDALAR’

Babaanne G.S. sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirterek, “Torunlarım ağır travma altındalar. Yaşlarının üzerinde ağır ilaçlar kullanıyorlar” dedi.

Mağdur çocukların öz babası Gürhan G. ise çocukların durumuna çok üzüldüğünü ifade ederek, “Ben çocuklarımı özledim, onlar da beni özlüyor. Çocuklarıma bunları yaşatanlar şu an serbest. Çocuklarım da yaklaşık 80 gündür benden ayrı. Sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti. Sanık Merve A. ile sanık Rahmi A. ise suçlamaları reddederek, haksız yere linç edildiklerini savundular.

Sanıkların tutuklanmasına yönelik talebi reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Kasım’a erteledi. Mahkeme, sanıklar hakkında adli kontrol kararının da devamına hükmetti.