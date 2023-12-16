Elif’i uçurumdan atan arkadaşlarına 13’er yıl hapis

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Soruşturma sırasında, Elif’in o gün yanında olan kız arkadaşları S.T. (17) ve T.Y. (15) tarafından öldüresiye dövüldüğü, o anların da Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.

CEZALARI ‘YAŞ’A TAKILDI

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Elif’in o gün yanındaki 4 arkadaşına dava açıldı. Mahkeme dün görülen duruşmada S.T. ile T.Y.’ye ‘ihmali suretle adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti ancak yaşları küçük olduğu için cezayı 10’ar yıl hapse indirdi.

Elif Çakal

S.T. ve T.Y. ‘hürriyeti tahdit’ suçundan ise 3’er 4’er ay hapis cezası aldı. Gürkan Kalmaz ile Ufuk Bökü’ye ise ‘hürriyeti tahdit’ suçundan 5’er yıl hapis cezası verildi.