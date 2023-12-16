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Elif’i uçurumdan atan arkadaşlarına 13’er yıl hapis

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#Soruşturma#İstanbul#Ağır Ceza Mahkemesi
Elif’i uçurumdan atan arkadaşlarına 13’er yıl hapis
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal, 26 Haziran 2021 günü bir taş ocağının uçurumundan aşağı düşerek öldü.

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Soruşturma sırasında, Elif’in o gün yanında olan kız arkadaşları S.T. (17) ve T.Y. (15) tarafından öldüresiye dövüldüğü, o anların da Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.

CEZALARI ‘YAŞ’A TAKILDI

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Elif’in o gün yanındaki 4 arkadaşına dava açıldı. Mahkeme dün görülen duruşmada S.T. ile T.Y.’ye ‘ihmali suretle adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti ancak yaşları küçük olduğu için cezayı 10’ar yıl hapse indirdi.

Elif’i uçurumdan atan arkadaşlarına 13’er yıl hapis

Elif Çakal

S.T. ve T.Y. ‘hürriyeti tahdit’ suçundan ise 3’er 4’er ay hapis cezası aldı. Gürkan Kalmaz ile Ufuk Bökü’ye ise ‘hürriyeti tahdit’ suçundan 5’er yıl hapis cezası verildi.

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#Soruşturma#İstanbul#Ağır Ceza Mahkemesi

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