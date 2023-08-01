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Elazığ'da tepki çeken görüntü! Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu

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#Elazığ#Palu#At
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 11:33

Elazığ’da yaralı at, bir aracın arkasına bağlanarak koşturuldu. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Palu ilçesinde Hasan Balo Parkı yolunda meydana geldi. Bir minibüsün ardına bağlanan atın, ilçe merkezine doğru ilerlediği görüldü. Görüntüde yorgun, bitap düştüğü ve ön ayağından sekerek ilerlediği göze çarpan hayvanın bağlı olduğu aracı kullanan sürücü yoluna devam etti. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği günde, yapılan hareket ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. Duyarsız sürücünün hem hayvanın canını hem de trafik kurallarını hiçe saydığı görüntüler tepki çekti.

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#Elazığ#Palu#At

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