Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza

Elazığ'da jandarma ekipleri, Palu ilçesi Umutkaya köyü bölgesinde, bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalanırken, 5 horoz ve 2 tavuğa el konuldu. Horoz ve tavuklar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından, Elazığ Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Suçüstü yakalanan 27 kişiye ise, horoz dövüştürmek ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlemde bulunuldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara