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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

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Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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ELAZIĞ’da, girdikleri evlerden kombi çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı adreslerden 2 kombi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin İ.G. ve Ş.Ç. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 1 kombi ise sahibine teslim edildi.

Toplamda 13 suç kaydı bulunan İ.G. ve Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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