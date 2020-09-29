Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı adreslerden 2 kombi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin İ.G. ve Ş.Ç. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 1 kombi ise sahibine teslim edildi.



Toplamda 13 suç kaydı bulunan İ.G. ve Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.