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El l freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan uçtu, sürücü son anda kurtuldu

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#Gümüşhane#Fatih Ataman#El Freni
El l freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan uçtu, sürücü son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 20:18

Gümüşhane’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Aracı durdurmaya çalışan sürücü aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde alışveriş yapmak için cipini yol kenarına çeken Fatih Ataman, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi.

El freni çekilmeyen 29 AAS 633 plakalı cip hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün çabalarına rağmen cip 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sürücünün duvardan aşağıya düşmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Fatih Ataman aracı durdurmaya çalıştığını söyleyerek, “El frenini çektim geldim, sonra araba kendini bırakmış. Yaklaşık bir 10 metreden düştü” dedi.

El l freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan uçtu, sürücü son anda kurtuldu

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Görgü tanığı Turgut Şanlıtürk’te kazanın gerçekleştiği bölgede kimsenin olmamasının muhtemel bir faciayı engellediğini ifade ederek, “Arkadaş el frenini çekmeyi unutmuş, arabanın bir anda yürüdüğünü ve aşağı uçtuğunu gördüm. Çok şükür orada kimse yoktu, cana zarar gelmediği için mutluyum” diye konuştu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.

El l freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan uçtu, sürücü son anda kurtuldu

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#Gümüşhane#Fatih Ataman#El Freni

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