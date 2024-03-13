Ekrem İmamoğlu: 2029 sonunda raylı sistemlerimiz 650 kilometreleri bulacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında yeni dönem vaatlerini anlattı. 10 farklı konuda 100 farklı projenin tanıtıldığı toplantıların 5.'si "Ulaşılabilir İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı" Şişli’de yapıldı. Ulaşım vaatlerini açıkladığı toplantıda İstanbul trafiği hakkında bilgiler de veren İmamoğlu, 2019'da uluslararası endekslere göre İstanbul trafiğinin, Avrupa'nın trafiği en yoğun kenti olduğunu belirtti. 2023 yılında İstanbul’un trafik yoğunluğunun 34. sıraya gerilediğini söyleyen İmamoğlu, 2019'dan bu yana kentte yaptıklarını da anlattı.

İmamoğlu, 65 kilometre metro yapıldığını, özel halk otobüsleri ile İETT otobüslerinin tek bir çatı altında toplandığını, adalarda faytonların kaldırılarak 170 araçla elektrikli ulaşıma geçildiğini, 252 yeni metrobüs ve 150 yeni otobüsle İETT filosunun yenilendiğini , deniz ulaşımında ise 7 yeni iskele ve 10 yeni hatla 700 olan deniz seferi sayısının 891’e çıkarıldığının altını çizdi.

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"HIZRAY 12 İLÇEDEN GEÇECEK"

Dünya’da sayılı, Türkiye’de ise olacağının altını çizdiği Hızray projesinden bahseden İmamoğlu, "İstanbul'a çok çağdaş bir ortamı sağlayacak olan saatte 140 kilometre hıza ulaşacak 75 kilometre uzunluğunda tamamı yer altında olmak üzere her istasyonunda en az bir ayrı sistemle entegre, 13 istasyonuyla Hızray; 12 ilçeden geçecek ve İstanbul'un bir ucunu diğer ucuyla birleştireceğiz. Günde 1.5 milyon yolcu taşıyacak Hızray ile Beylikdüzü - Sabiha Gökçen Havalimanı arası yaklaşık 55 dakikadan daha kısa sürede aşılacak bir mesafe haline gelecektir. Bu mega projede daha ötesi, inanın mevcut ve devam eden metro hatlarını birbiriyle buluşturan, entegre eden Hızray İstanbul'un 3 havalimanını da birbirine bağlayan ve hızlandıran bir sistemin de bir omurgası haline gelecek. Doğu’dan Batı’ya uzanan bir omurga haline gelecek. Hızray’ın tasarımları ve fizibilitesi tamamlanmıştır. Bakanlığı başvurusu yapıldı. Dolayısıyla gerekli onaylar alındığı zaman başlamasına engel hiçbir teknik ve finans durum yok" dedi.

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"ANADOLU TRAM İLE ÜSKÜDAR, KADIKÖY, MALTEPE MEYDANLARINI BULUŞTURACAĞIZ"

Anadolu TRAM olarak adlandırılan Anadolu Yakasındaki tramvay hatlarıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Anadolu TRAM diye Üsküdar, Kadıköy, Maltepe olarak üç ilçemizin meydanlarını da buluşturacak bir hat oluşturacağız. Yine Esenler Cadde tramvayımız ve özellikle çok heyecanla beklediğimiz ve yeni tasarımıyla bir kısmının milletimizle buluşturacak olduğumuz Salacak’ın çok özenli manzarasını birlikte yaşayacağımız Üsküdar-Harem nostaljik tramvayla toplam 8 hattımız da imalat için hazır durumda. Ayrıca 8 hattığımızda tasarım aşamasında. Sultanbeyli- Kurtköy metro hattı, Altunizade- Çengelköy - Kavacık yani Beykoz raylı sistem hattı, Yıldız - Ortaköy finiküler hattı, İTÜ Maslak - Kağıthane metro hattı, HacıOsman - Çayırbaşı - Sarıyer metro hattı, Kartal sahil - Uğur Mumcu raylı sistem hattı, Taksim – Okmeydanı metro hattı, Ambarlı – Beylikdüzü – Esenyurt - Hadımköy raylı sistem hattı yine bu kesimleri özellikle raylı sistemler tarihinde eşi görülmemiş bir gelecek tasarımı olarak hazırlıklarını yaptığımız proje çalışmalarını sürdürdüğümüz, tasarım durumunda olan hatlarımız. 2029 sonunda 650 kilometreleri bulacak olan raylı sistemimiz 2029’dan sonraki ilk dönemde 750 kilometreye ulaşarak İstanbul'u hak ettiği raylı sistem ağına hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

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"METROBÜS HATTIMIZI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN'A KADAR UZATACAĞIZ"

Yaya ve bisiklet yollarını önemsediklerini hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "D-100 güzergahı boyunca uzanan metrobüs hattımızın; Zincirlikuyu, Altunizade, Uzunçayır gibi metro istasyonlarıyla kesiştikleri yoğun noktalarda, yeni nesil yaya erişimi projemiz Bulut'u hayata geçireceğiz. Yaya öncelikli, engelli erişimine uygun bu projelerimizle artık toplu taşımaya erişim çok daha konforlu olacak. Yine bu hat üzerinde Yenibosna ve Merter gibi yoğun duraklarımızda transfer merkezi projelerimizi hayata geçireceğiz. Kurbağalıdere Yaşam Vadimizi takip ederek, Dudullu’ya kadar yaklaşık 15 kilometre mesafede kent içi ulaşıma yönelik 'Bisiklet Otobanı' projemizi hayata geçireceğiz. Bisiklet kullanımını teşvik edeceğimiz bu projenin giriş çıkış noktalarında, kapalı ve açık bisiklet otoparkları ve bisiklet kiralama imkanları sağlayacağız. Metrobüs hattımızı Büyükçekmece Mimar Sinan’a kadar uzatacağız. Hattın Silivri’yle bağlantısını, İETT’nin uygun büyüklükte ve sefer sıklığı yüksek araçlarıyla entegre bir şekilde sağlayacak projeleri öngörmekteyiz. Ancak metrobüse yapacağımız en büyük iyilik, kuşkusuz İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattıyla ekpsres metro Hızray’ın hayata geçmesiyle, metrobüs üzerindeki yoğunluğu ve baskıyı düşürmek, yolculuğu daha konforlu hale getirmek olacaktır" diye konuştu.

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"HANEDEKİ 1 KİŞİ İÇİN 10 BİN LİRA ULAŞIM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Ulaşımdaki indirimlerden de bahseden İmamoğlu, "Ülkemizdeki ekonomik koşullar, maalesef büyük kentlerde yaşamı giderek zorlaştıran bir hal almıştır. Gençlerimizin iş bulma umudu azalmaktadır. Biz, bu dönem bölgesel istihdam ofislerimizi açtık ve 180 bini aşan vatandaşımızın iş bulmasına aracı olduk. Önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın iş bulmasını kolaylaştırmak için bir başka kolaylığımızı daha sağlamış olacağız. ulaşımda olacak. Bölgesel istihdam ofislerimize iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza, 3 ay süreyle, günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı vereceğiz. Abonman İstanbulkart kullanan vatandaşlarımızın kalan bakiyelerini, bir sonraki aya aktarma olanağı sunacağız. Tek asgari ücretle geçinen hanelere, nakdi destekte bulunacağız; ulaşım desteği vereceğiz. Bu kapsamda, hanedeki bir kişi için yıllık 10 bin lira ulaşım desteği vereceğiz. Bunun yanı sıra, İstanbul'da eğitimine devam eden ve eğitim bursundan yararlanamayan 100 bin öğrenciye, her yıl ücretsiz ulaşım desteği sağlayan bir kota oluşturtacağız ve bunu da gençlerimize taktim edeceğiz" dedi.