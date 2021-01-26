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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı! Vali Yardımcısı: Kaza yapan oğlum

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Ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı! Vali Yardımcısı: Kaza yapan oğlum
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Burdur'da Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta meydana geldi. Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptı. Bu otomobillerden biri de savrulup, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. 

Ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı Vali Yardımcısı: Kaza yapan oğlum



'ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı.

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