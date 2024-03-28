Ehliyetsiz sürücü Dilara'yı yatağa mahkum etmişti... Anne isyan etti: Gencecik insanların hayatları mahvolmasın

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Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araç ile Sude Solak'ın (23) kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çağırılan ambulansla Solak ve Aldanoğlu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren Dilara Aldanoğlu ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun tedavisine daha sonra evinde devam edildi.

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Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınan, 0,23 promil alkollü çıkan araç sürücüsü İsa Eyice, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Sürücü İsa Eyice'nin işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

RAPORDA SÜRÜCÜ KUSURLU

İsa Eyice hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savunmasına yer verilen İsa Eyice, karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Yapılan yargılama sonucu sanık İsa Eyice, tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse çarptırıldı. Ardından Eyice'nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4,5 yıla yükseltildi.

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Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu ve kız kardeşi Açelya Aldanoğlu (25), avukatları Gökay Başar aracılığıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Gerekçe olarak ise sürücünün bilinçli taksirle değil, olası kastla bu suçu işlediği belirtilip, ağır ceza mahkemesinde yargılanması istendi.

GÖZTEPELİ TARAFTARLARDAN DESTEK

Ayrıca, Göztepeli taraftarlar da koyu bir Göztepeli olan Dilara Aldanoğlu'na destek için evinin önüne geldi. Taraftarlar 'Dilara için Adalet' yazılı pankart açtı. Ardından ailenin yanına çıkan bir grup taraftar desteğini vurguladı.

DOĞUM GÜNÜNDE ÇAĞRI

Kızı Dilara'nın 2 yıl 3 aydır yatağa mahkum olduğunu belirten Yasemin Aldanoğlu, "Kızım 4 ay yoğun bakım servisinde, 4 ay ise palyatif serviste kaldı. Kızımı 8 ay sonra evine getirebildik. Kızımın dün doğum günüydü. 2 doğum gününü hastanelerde geçirmişti. Allah bu doğum gününü evinde geçirmeyi nasip etti" dedi.

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Kızına çarpan ehliyetsiz sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdıklarını belirten anne Aldanoğlu, "Kızım yürümüyor, konuşmuyor, tepki vermiyor. Hiçbir şekilde bizi tanımıyor. Sanığın ehliyetsiz trafiğe çıkışı, olası kasta girmeli.

Bizim hastanelerde geçirdiğimiz bir günü bile ödeyemez. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum. Çünkü ehliyeti yok. Bu bir ilk olsun. Bu tür kişiler yüzünden gencecik insanların hayatları mahvolmasın" dedi.

'BİRLİKTE GÜZEL HAYALLERİMİZ VARDI'

Dilara Aldanoğlu'nun kardeşi Açelya Aldanoğlu da "Ablamla birbirimize çok bağlıydık. Birlikte güzel hayallerimiz vardı. Ablamın en büyük hayali akademisyen olmaktı. Kazadan sonra yatağa bağımlı makinelere bağlı, bilinci kapalı yaşıyor. Perişanız. Bir mucize olması için çabalıyoruz. Buna neden olan kişinin adil bir yargılamayla hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Ablam için adalet istiyoruz" diye konuştu.

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