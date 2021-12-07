Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Eski ehliyet geçerlilik süresi hakkında önemli detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyorFırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Türkiye’nin gözü bu başlıklarda Kararları Erdoğan duyuracakTürkiye’nin gözü bu başlıklarda! Kararları Erdoğan duyuracak#Kabine
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...#Evcil Hayvanlar
Bilim Kurulu Üyesi Karadan Turkovac açıklaması İşte ilk veriler...Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması! İşte ilk veriler... #Koronavirüs
Tartışma yarattı Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca...Tartışma yarattı! Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca... #Ötanazi
Dolandırıcıların yeni tuzağı... Pandemiyle kullanılmaya başlandı Dikkat: Paranızdan olmayınDolandırıcıların yeni tuzağı... Pandemiyle kullanılmaya başlandı! Dikkat: Paranızdan olmayın#Karekod Uygulaması
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Eski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurduEski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: 'Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurdu!#Evan Rachel Wood
Yargının Katil Engini Onur Duymaz ve Maktul İnci Ece Yüksel konuştu Fanlar kadar sinirleniyoruzYargın'ın 'Katil Engin'i Onur Duymaz ve 'Maktul İnci' Ece Yüksel konuştu! Fanlar kadar sinirleniyoruz#Yargı
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
HABERLERGündem Haberleri

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Eski ehliyet geçerlilik süresi hakkında önemli detaylar

#Ehliyet#Ehliyet Yenileme#Ehliyet Yenileme Ücreti
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman Eski ehliyet geçerlilik süresi hakkında önemli detaylar

Sürücü belgesi yenileme tarihinde son gün, gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle 2021 yılının son günlerine doğru ehliyet değiştirme işlemlerine yoğunluk verilmeye başlandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bu süreye kadar vatandaşlar eski ehliyetlerini kullanabilecekler.

Haberin Devamı

Ehliyet değiştirme son gün yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Henüz sürücü belgesi yenileme işlemini gerçekleştirmeyenler, ehliyet için gerekli belgelerle beraber nüfus müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. Ehliyet yenileme işlemi için randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından alınabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başvuru yoğunluğundan kaynaklı vatandaşların mağdur olmaması adına ehliyet yenileme süresinin uzatıldığı bildirildi.

EHLİYET DEĞİŞİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberin Devamı

Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değişim başvurusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Haberin Devamı

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman Eski ehliyet geçerlilik süresi hakkında önemli detaylar

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

2021 yılında uygulanacak yeni zamlı tarifeler alt kısımda listelenmiştir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: -225+45TL'dir. 01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ehliyet#Ehliyet Yenileme#Ehliyet Yenileme Ücreti

BAKMADAN GEÇME!

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi