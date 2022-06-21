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Ehliyet sınavında kopya düzeneği: 5 kişilik grup yakalandı

#Ehliyet Sınavı#Kopya#Ordu
Ehliyet sınavında kopya düzeneği: 5 kişilik grup yakalandı

Ordu’da ehliyet sınavına girenlerin üzerine ses ve görüntü düzenekleri yerleştirerek ehliyet almalarını sağlayan 5 kişilik bir grup yakalandı.

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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında uzun takipler sonucunda Ordu’da sahte ehliyet düzenleyen gruba operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ehliyet sınavını geçemeyen şahıslara 4 bin- 6 bin lira karşılığında sahte olarak Gürcistan ehliyeti düzenledikleri, joker kişileri ehliyet sınavına girdirdikleri veya sınava girecek kişinin üzerine ses ve görüntü düzenekleri yerleştirdikleri belirlendi. Grubun bugüne kadar 20 kişiyi bu düzenekle sınava girerek ehliyet almasını sağladığı belirlendi.

Ehliyet sınavında kopya düzeneği: 5 kişilik grup yakalandı

Grup üyelerinin üzerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri, biyometrik fotoğraflar, sınavda kopya çekme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen ses ve görüntü düzeneği ele geçildi.

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Operasyon kapsamında yakalanarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si KOM Şube Müdürlüğü'nden, 2’si cumhuriyet savcılığınca, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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#Ehliyet Sınavı#Kopya#Ordu

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