Egzersiz hapı zayıflatacak

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Araştırmanın sonuçlarını sunan Washington Üniversitesi’nden Bahaa Elgendy, “Egzersizin yerini alamayız; egzersiz her düzeyde önemlidir” cümlesinin altını çizerek yeni durumun egzersiz yapamayacak durumda olan hastalar için önemli bir gelişme olabileceğini ifade etti. Elgendy ‘egzersiz hapının’ kilo verme ilaçları gibi diğer ilaçların neden olduğu hem kas hem de yağ kaybına potansiyel olarak karşı koyabileceğini de ekledi.

SADECE BİR HAP HER ŞEYİ YAPAMAZ

-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal: “Egzersiz vücuda ruhsal ve bedensel çok olumlu şeyler yapıyor, başta kalp damar olmak üzere vücut sağlığı üzerine olumlu etki olarak yansıyor. Vücutta egzersiz benzeri etkiler görülebilir ancak bedensel, ruhsal iyilik halinin bir haptan beklenmesi çok yanlış olur.”