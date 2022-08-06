Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eğlence mekanında öldürülmüştü... Zehra Bayır'ın ailesi ifade verdi

Güncelleme Tarihi:

#Zehra Bayır#Cinayet#Muğla
Eğlence mekanında öldürülmüştü... Zehra Bayırın ailesi ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 10:52

Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında başına sert cisimle vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) ailesi, cumhuriyet savcılığına ifade verdi. Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan babası Oğuzhan Bayır (46), ''İş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim'' dedi.

Haberin Devamı

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı. Burada eğlence mekanında çalışan Bayır, iddiaya göre, 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Türkiyeyi ayağa kaldıran Zehra Bayır cinayetinde Adli Tıp raporu açıklandıTürkiye'yi ayağa kaldıran Zehra Bayır cinayetinde Adli Tıp raporu açıklandıHaberi Görüntüle

'KIZIMI ÖLDÜRENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Zehra Bayır'ın ailesinin de ifadesine başvuruldu. SEGBİS ile ifade veren aile fertleri, kızlarını öldürenlerden şikayetçi olduklarını belirtti. Baba Oğuzhan Bayır da ifadesinde, kızıyla en son nisan ayında görüştüklerini ve Muğla'da olduğunu da jandarmanın acı haberi vermesiyle öğrendiğini söyledi. Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan Bayır, ''Kızımın iş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını parası istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim'' dedi.

Haberin Devamı

Eğlence mekanında öldürülmüştü... Zehra Bayırın ailesi ifade verdi

'TEDAVİ GÖREN KIZIMIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Oğuzhan Bayır, kızı Zehra'nın öldürülmesiyle ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Kadına şiddetle mücadele eden çok sayıda avukatın da kendileriyle temasa geçtiklerini belirten Bayır, ''Sağ olsun çok sayıda avukat, kızımın öldürülmesi olayını savunmak istedi. Onlarla birlikte kızımı öldürenlerin en ağır ceza almasını sağlayama çalışacağım'' diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Kardeşinin tedavisi için sahne alıyordu... Zehrayı öldürüp havuza attılarKardeşinin tedavisi için sahne alıyordu... Zehra'yı öldürüp havuza attılar!Haberi Görüntüle

Zehra'nın tedavi masraflarını çalışmak gittiği diğer kızı M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Bayır, ''Diğer kızım M.B. geçen pazartesi günü Ankara'da tedavi olmaya başladı. Şu an sağlık durumu iyi ve tedavisi olumlu ilerliyor. Tedavi gördüğü hastane de bahçeye çıkıyor, hayvanlarla ilgileniyor. İnşallah tedavi sonucu kızım bu kötü alışkanlığını bırakacak. Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım. Onun iyi olması için elimden geleni yapacağım'' dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zehra Bayır#Cinayet#Muğla

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik