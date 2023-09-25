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Eğlence değil magandalık! Caddeyi kapatan düğün konvoyu kuralları altüst etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kartal#Düğün Konvoyu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 10:05

Kartal'da yolu kapatarak trafiği yavaşlatan düğün konvoyu, tüm kuralları altüst etti. Konvoya eşlik eden motosikletliler tek teker üzerinde ilerlerken, otomobildekiler camdan sarktı. o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kartal'da öğle saatlerinde caddede ilerleyen düğün konvoyu, yolu kapatarak trafiği yavaşlattı. Konvoya 6 motosikletli de eşlik etti. Eğlenceye katılanlardan bazıları araçlarının camından dışarı çıktı.

Eğlence değil magandalık Caddeyi kapatan düğün konvoyu kuralları altüst etti

Kimileri meşale yaktı. Konvoy, arkadan gelen araçların ilerlemesini engelleyince, otomobilinden inen bir kadın, çocuğuyla yolun ortasında kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Eğlence değil magandalık Caddeyi kapatan düğün konvoyu kuralları altüst etti

D-100 Karayolu'nda ilerlemeye başlayan konvoydaki iki motosikletli ise bir süre tek teker üzerinde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Eğlence değil magandalık Caddeyi kapatan düğün konvoyu kuralları altüst etti

Eğlence değil magandalık Caddeyi kapatan düğün konvoyu kuralları altüst etti

 

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#İstanbul#Kartal#Düğün Konvoyu

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