Eğlence değil magandalık! Caddeyi kapatan düğün konvoyu kuralları altüst etti

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Kartal'da öğle saatlerinde caddede ilerleyen düğün konvoyu, yolu kapatarak trafiği yavaşlattı. Konvoya 6 motosikletli de eşlik etti. Eğlenceye katılanlardan bazıları araçlarının camından dışarı çıktı.

Kimileri meşale yaktı. Konvoy, arkadan gelen araçların ilerlemesini engelleyince, otomobilinden inen bir kadın, çocuğuyla yolun ortasında kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

D-100 Karayolu'nda ilerlemeye başlayan konvoydaki iki motosikletli ise bir süre tek teker üzerinde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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