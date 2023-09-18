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Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu

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#Isparta#Eğirdir#El Bombası
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 11:00

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde birden fazla el bombası bulundu. Plajda önlem alan polis bölgeyi kapatırken, el bombalarının çıkarılması için uzmanlardan yardım istendi.

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Eğirdir Gölü Yazla plajındaki göl kenarında dün öğle saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp, suda birden fazla patlayıcı madde gördüğü ihbarında bulundu. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu

Yapılan incelemenin ardından patlayıcı maddelerin el bombası olduğu tespit edildi. Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, suyun içerisindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul'dan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi. 

Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu

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#Isparta#Eğirdir#El Bombası

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