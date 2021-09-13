Eğirdir alarmı! 'Parmağınızı dahi sokmayın'

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü içine döşenmiş lağım borularından birinin patlamasıyla göl yüzeyine çıkan atıkları görüntüledi. Dr. Kesici, göl sularına lağım sularının karışmasını ‘vahşet’ olarak nitelendirdi, “Göl stratejik öneme sahip içme suyu kaynağı ve sözde yasalarla da korunuyor” dedi. Gölden Isparta merkez ve 81’den fazla yerleşim alanının öncelikle içme suyu olarak yararlandığını aktaran Dr. Kesici “Çok geniş bir tarımsal üretim alanında kullanılıyor. Bir an önce önlem alınmalı ve göle derin deşarjdan vazgeçilmelidir. Gölün iç kısımlarına döşenen, yasa ve insanlık dışı lağım suyu bırakan borular kaldırılmalı. Bu sudan içilmekte, yemek pişirilmekte, meyve-sebze yıkanmakta, temizlik yapılmakta. Ayrıca burası çok yoğun talep gören bir plaj ve çocuklar da dahil herkes bu gölde yüzüyor” diye konuştu.

‘SEBEBİ İNSAN’

Eğirdir ilçesindeki evlerin çeşmelerinden gelen suyun kokusu ve zaman zaman değişen renginin de herkesçe fark edildiğini söyleyen Dr. Kesici “Bırakın içme suyu olarak kullanmayı, parmağınızı dahi suya sokmayın” diyerek uyardı.

Eğirdir Gölü’nün son yıllarda alg patlamasıyla da karşı karşıya kaldığını hatırlatan Dr. Kesici, göldeki su seviyesinin azalmasının ve aşırı kirliliğin sebebinin küresel ısınma olmadığını aktardı. Dr. Kesici, “Ne doğa olayıdır ne de doğaldır, sebebi insandır. Eğirdir ve birçok doğal su alanlarının, göletlerdeki su seviyesinin azalması ve kirlilik nedeniyle su kısıtlamaları başlamış durumda. Gölün dalgalı olduğu dönemlerde suyunun yeşile boyanması nedeniyle pompalardan su çekilemiyor. Çeşmelerden akan sular da gerek rengi gerekse su kalitesi bakımından içme-kullanmaya uygun değildir” dedi.

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