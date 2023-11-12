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Edremit'te kuvvetli yağışta köprü kısmen çöktü

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#Edremit#Balıkesir#Köprü
Edremitte kuvvetli yağışta köprü kısmen çöktü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 16:39

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle suyun debisi yükselince yıkıldı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

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Kentte dün gün boyu süren yağmur gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle dereler taştı. Edremit ilçesinde eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün beton ayağı, aşınma nedeniyle kayarak yan yattı. Köprünün bir bölümü çökerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, köprü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Edremitte kuvvetli yağışta köprü kısmen çöktü

Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığdı.

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#Edremit#Balıkesir#Köprü

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