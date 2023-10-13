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Edirne'de vahşet: Annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü! 15 saat cenazenin başında bekledi

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#Edirne#Uzunköprü#Cinayet
Edirnede vahşet: Annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü 15 saat cenazenin başında bekledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 13:47

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Barış Ş. (32) annesi Bahriye Ş.'yi (67) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından 15 saat annesinin cenazesinin başında bekleyen Barış Ş. sonra polise gidip teslim oldu.

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Olay, dün sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Safir Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan Barış Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Bahriye Ş.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

15 saat cenazenin başında bekleyen Barış Ş., ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü itiraf etti. Barış Ş. gözaltına alınırken, eve giden ekipler Bahriye Ş.'nin cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Edirne#Uzunköprü#Cinayet

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