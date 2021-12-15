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Edirne'de kuruma noktasına gelen nehirlerden sevindiren haber

#Nehir#Yağış#Edirne
Edirnede kuruma noktasına gelen nehirlerden sevindiren haber

Edirne'de yaz aylarında kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi, son yağışlarla birlikte arttı. Meriç Nehri'nin debisi 488 metreküp/saniyeye yükselirken, nehirdeki kum adacıkları da ortadan kalktı. 

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Edirne ve çevresinde son dönemlerde etkili olan yağışlar, nehirlerin debilerini ve barajlardaki doluluk oranını artırdı. Kentin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 6 doluluk oranı yüzde 40'a, Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32 olan doluluk oranı da yüzde 67'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle dip seviyede akan Meriç ve Tunca nehirlerinde ise su seviyesinin hızla yükseldiği gözlendi. Yaz aylarında yatağında kum adacıkları oluşan Meriç Nehri'nin 105 metreküp/saniye olan debisi, 497 metreküp/saniyeye yükseldi. Kuraklık nedeniyle yatağı otlarla kaplanıp, yeşile bürünen Tunca Nehri'nde ise geçen hafta 10 metreküp/saniye olan debi, 15 metreküp/saniyeye ulaştı. Nehir debilerindeki yükselişin, Bulgaristan ile birlikte bölgeye düşen yağışlardan kaynaklandığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri de son 1 haftada bölgede, metrekareye 300 kiloya yakın yağış düştüğünü açıkladı. 

Edirnede kuruma noktasına gelen nehirlerden sevindiren haber


ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Yağışların yüzlerini güldürdüğünü belirten buğday üreticisi Recep Gürecan, "Ben bu yağmurun yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü fazlası da ürüne zarar veriyor. Tunca Nehri'nin oldukça fazla dolduğunu düşünüyorum çünkü Bulgaristan ve Yunanistan'da da yağış olduğu duyumunu alıyoruz. 1-2 ay önce kuraktı, bu yağmur ilaç gibi geldi" dedi.

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Edirnede kuruma noktasına gelen nehirlerden sevindiren haber



Karaağaç Mahallesi'ndeki kuyularda su seviyesinin arttığını belirten üretici Zeki Özavcı da "Yağmurların yağmasıyla nehirler yükseldi. Bu da bizim yer altı sularına fayda sağlıyor. Bu büyük ihtiyaçtı, çok şükür ki yağmur iyi geldi. Yeter ki afet olmasın diğer yerlerdeki gibi. Yağmurdan çok memnunuz. Nehir yükseldikçe kuyularımızın seviyesi de yükseliyor. Geçen yıl çok kuraktı. Şu anda kış kurağı olmayacak gibi duruyor. Ekili buğdaya da iyi gelecek. İstenen ve beklenen bir yağmurdu" diye konuştu. 

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#Nehir#Yağış#Edirne

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