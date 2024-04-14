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Edirne'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Petek Aksak'a acı veda

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#Cinayet#Edirne#Kadın Cinayeti
Edirnede kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Petek Aksaka acı veda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 14:27

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi Berşan Aksak (22) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Petek Aksak (22), mahalle halkı ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan katil zanlısı Berşan Aksak ise adliyeye sevk edildi.

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Olay, Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde bulunan bir parkta dün saat 13: 30 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak ile bir parkta konuşmak için buluştu. Çift arasında başlayan tartışma tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca Aksak, yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak’ı kurşun yağmuruna tutarak 3 ayrı yerinden vurdu. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan koca Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak olayda kullandığı gözaltına alındı. Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak’ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edirnede kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Petek Aksaka acı veda

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 Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Berşan Aksak, adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Aksak’ın mahkemesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan Petek Aksak'ın cenazesi, Yeniimaret Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik istendi, bu sırada mahalle sakinleri ve öldürülen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Petek'in annesi Pınar Kaçarlar da fenalık geçirdi. Anne Kaçarlar ambulansa alınırken, ağabey Eren Kaçarlar da ağladı. Petek Aksak'ın cenaze namazı Bademlik Camisi'nde kılındı. Cenazeye Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kadın muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Cenaze, Bademlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edirnede kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Petek Aksaka acı veda

Edirnede kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Petek Aksaka acı veda

Edirnede kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Petek Aksaka acı veda

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#Cinayet#Edirne#Kadın Cinayeti

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