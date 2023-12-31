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Edirne'de feci kazada Öner Karapınar ve Sami Sazlı hayatını kaybetti

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#Edirne#Keşan#Kaza
Edirnede feci kazada Öner Karapınar ve Sami Sazlı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 10:19

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Öner Karapınar (42) ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı (41), hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Öner Karapınar yönetimindeki 22 FB 651 plakalı otomobil, Tuz Gölü Taşkın Koruma Tesisi'ni geçtikten sonraki virajda karşı yönden gelen Ö.K. idaresindeki 34 AVC 646 plakalı otomobil ile çarpıştı. Öner Karapınar ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirnede feci kazada Öner Karapınar ve Sami Sazlı hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karapınar ve Sazlı, kurtarılamadı. Ö.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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#Edirne#Keşan#Kaza

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