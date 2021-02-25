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Haber Giriş: 25.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Eda Ece Korona mı oldu? Gözler Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne çevrildi

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Eda Ece Korona mı oldu? Gözler Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne çevrildi
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Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, Koronavirüs şoku ile karşı karşıya kaldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan güzel oyuncu, kendi evinde karantinaya girdi. Bu gelişmenin ardından gözler Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne çevrildi. Peki, Yasak Elma yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, o bilgiler

Eda Ece'nin Koronavirüs'e yakalanması ve karantinaya girmesinin ardından tüm gözler Yasak Elma dizisine çevrildi. Yayıncı kuruluşun internet sitesinde, normalde her hafta pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma dizisinin bu hafta yeni bölümü ile ekrana geleceği bilgisi yer aldı. 

EDA ECE KİMDİR?

30 yaşındaki oyuncu Ece, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Adını Feriha Koydum dizilerinde konuk ve yardımcı oyuncu rollerinde yer alarak televizyon dünyasına adım atmış, Pis Yedili dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ece'nin başrolde yer aldığı yapımlar arasında Kızım İçin, Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, Deliha 2 filmlerinin yanı sıra Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık, Yasak Elma gibi diziler de bulunuyor.

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