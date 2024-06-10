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Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal'dan acı haber

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#Erzincan#Binali Yıldırım Üniversitesi#Üniversite
Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysaldan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 09:34

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Başarılı bir akademik kariyeri dolayısıyla genç yaşta profesörlük unvanını kazanan ve 2019 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehtap Uysal, Ankara’daki evinde sabah yatağında ölü bulundu. Yapılan tetkikler sonucu Uysal’ın kalp krizinden vefat ettiği belirlendi.

Uysal’ın cenazesi bugün öğle namazını takiben memleketi Isparta Eğirdir’de Hızırbey Camiinden alınarak, Kervansaray Mezarlığına defin edilecek.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz”

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Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysaldan acı haber

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#Erzincan#Binali Yıldırım Üniversitesi#Üniversite

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