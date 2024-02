e-Spor fırsat mı bağımlılık mı

Haberin Devamı

E-SPOR, bir konsol ya da teknolojik cihazlar aracılığıyla video oyunları oynamaya dayanan birden fazla platformun birbirine bağlanması ile oluşan bir spor türü olarak kabul ediliyor. Ebeveynler ekran karşısında devamlı oyun oynanmasını bağımlılık olarak görürken, son zamanlarda gençler bu işi profesyonel bir meslek olarak tercih ediyor.

İngiltere’de yayımlanan Esports Insider’ın haberine göre; ülkedeki e-spor organizasyonları, ebeveynlere yönelik eğitim kursları açıyor. ‘Ebeveyn Güçlendirmesi’ programı olarak adlandırılan çalışmada katılımcılar, çocuklarının çevrimiçi ortamda oyun oynarken güvende kalmasını sağlayacak araçlar konusunda eğitim alıyor. Türkiye’de ise e-sporla ilgili ebeveyn eğitimleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projelerle yapılıyor.

Haberin Devamı

E-spor tüm dünyada ve Türkiye’de üniversiteler, kısmen de olsa liseler üzerinden giden bir ekosistem. Ancak Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Eğitim Kurul Başkanı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Nuri Çakır, her oyunun e-spor olarak tanımlanamayacağını belirtiyor. Oynanan oyunun e-spor olabilmesi için kurumsal bir yapıda olması, kupa, turnuva, elemeler gibi adil bir rekabet sistemi ile değerlendirilmesi gerekiyor.

TESFED’in geçtiğimiz yıl açıkladığı verilere göre Türkiye’de 175’ten fazla lisanslı e-spor kulübü ve 13 binden fazla kayıtlı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rize gibi spor kulüplerinin yanı sıra 70 üniversitenin de e-spor takımı var. Büyük firmalar ya da bankaların da desteklediği birçok takım bu listede yer alıyor.

DİSİPLİN KAZANDIRILIYOR

İşin en zor kısmının aileler olduğunu belirten Yasin Nuri Çakır şunları söyledi:

“Amerika’da COPE (Coalition of parents in esports) adlı bir STK var. Ülkemizdeki temsilcisi benim. Beraber çok yönlü çalışmalarımız, görüşmelerimiz oluyor. Buradan elde ettiklerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ailelere aktarmaya özen gösteriyoruz. Belki de bine yakın aileye birebirde ulaşmışızdır ama daha fazla aileye ulaşabilmemiz gerekli. Ailelerimize önce e-sporu onların zamanına göre anlatıyoruz. Akabinde çocukları ile iletişimde bir araç olarak e-sporu nasıl kullanabileceklerinden bahsediyoruz. Her spor gibi e-sporun da çocuklarını hedeflerine ve başarıya götüren bir araç olabileceğini uygulamalı bir şekilde anlatıyoruz. Burada sosyojik ve psikolojik eğitimlerimiz de oluyor. Beden sağlığı vazgeçilmez konularımızdan biri. Aslında bir e-spor disiplini nasıl olmalı onu ailelilerimiz ile yürütmeye çalışıyoruz.

Haberin Devamı

Yasin Nuri Çakır

‘İYİ ANLAYARAK BAŞLAMALI’

Sporun kendisi bağımlıktır. E-spor da öyle aslında. Ama buradaki bağımlılık kavramı mesleki bağımlılık. Kavramı iyi anlayarak başlamalı bence. E-spor okuryazarlığı o yüzden gerekli. Çevremdeki çoğu aile bana, ‘Çocuğum e-spor yapıyor’ diyor. ‘Hangi takımda’ diye sorduğumda, ‘Evde, internet cafede’ diye cevap veriyorlar. E-spor evde boş zamanınızı değerlendirecek bir alan olarak görülemez.”

AİLELER NELER YAPMALI

- Çocukların e-spor ile ilgili kariyer süreçleri profesyonel bir destek ile yürütülmeli.

- Çocuklarının yaş gruplarına göre oyun tercihlerine dikkat edilmeli.

Haberin Devamı

- E-sporun yeni bir alan olduğu göz ardı edilmemeli.

- Diğer spor dalları gibi e-sporu da aileler çocukları ile beraberce yürütmeli.

- E-sporun sadece oyun oynamak olmadığı, bir kariyer fırsatı olduğu unutulmamalı.

- Aileler e-spor kurumlarıyla işbirliğine gitmeli. Ancak böylece çocuklarını oyun bağımlılığı, anksiyete, obezite, omurilik rahatsızlıkları gibi sağlık problemleri ile kumar ve yasa dışı bahis gibi tehditlerden uzak tutabilirler.

700 ÜYEMİZ VAR

MEKATRONİK 3’üncü sınıf öğrencisi olan Yıldız Teknik Üniversitesi Dijital Oyun Geliştirme ve Dijital Oyunculuk Kulübü Başkanı Kağan Berk Dizdaroğlu, “Kulüp kapsamında e-spor etkinlikleri düzenliyoruz. Okul takımını oluşturuyoruz. ‘Game night’ adını verdiğimiz etkinlik kapsamında cuma günleri bir e-spor kafeyi kendimize ayırıyoruz ve akşam 9’dan sabah 9’a kadar oyun oynuyoruz. Hem eğleniyoruz hem de antrenman yapıyoruz. Farklı bölümlerden 700 üyemiz var” dedi.

Haberin Devamı

Kağan Berk Dizdaroğlu

AÇIKLAMAK ZORDU

AİLESİNİN üniversiteye gidene kadar e-sporla ilgilenmesini mantıklı bulmadığını söyleyen Comanchero Gaming takımının koçu Mustafa “tatum” Merter, “23 yaşındayım, 3 yıl profesyonel sporculuk yaptım. Şimdi koçluk yapıyorum. Ailem e-sporu meslek olarak görmüyordu. Aileme açıklamam zor oldu. Maddi geri dönüşü olduğunda kabul ettiler. Türkiye’de bir öğrenci asgari ücretten fazla kazanabiliyor. Yurtdışında ise aylık 1500-2500 Euro alıyorlar” diye konuştu.

Mustafa Merter