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Düzce'nin İçmeler Köyü böyle görüntülendi: Bölge su altında

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#Düzce#Gölyaka#İçmeler Köyü
Düzcenin İçmeler Köyü böyle görüntülendi: Bölge su altında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 16:23

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gölün taşmasıyla su altında kalan 400 haneli İçmeler Köyü, dron ile görüntülendi. Köylüler tahliye edilirken, bölgede hasar tespiti yapılıyor.

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Düzce'de hafta sonu etkili olan sağanak, sele neden oldu. Düzce'den geçen derelerin büyük kısmını besleyen, Gökyaka ilçesindeki Efteni Gölü de sağanak nedeniyle taştı.

Düzcenin İçmeler Köyü böyle görüntülendi: Bölge su altında

Göl havzasındaki İçmeler Köyü, su altında kaldı. 400 haneli köydeki evlerin tamamı ile 50 bin dönümlük tarım arazileri su ile doldu. Suyun 1 metreye ulaştığı köyde, vatandaşlar, traktör, AFAD botu ve kayıklar ile tahliye edildi.

Düzcenin İçmeler Köyü böyle görüntülendi: Bölge su altında

Bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, boşaltılan köy dron ile havadan görüntülendi. 

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Düzcenin İçmeler Köyü böyle görüntülendi: Bölge su altında

 

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#Düzce#Gölyaka#İçmeler Köyü

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