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Düzce'de korkunç kaza: Cipin çarptığı araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

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#Düzce#Kaza#Trafik Kazası
Düzcede korkunç kaza: Cipin çarptığı araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 16:37

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Duygu Çelik, tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 3'e yükseldi.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden İsmet Kaçiş yönetimindeki 34 DD 9891 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ali Çırcır yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Düzcede korkunç kaza: Cipin çarptığı araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çırcır ile Feride Çırcır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Düzcede korkunç kaza: Cipin çarptığı araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Cip sürücüsü İsmet Kaçiş ile otomobilde bulunan Duygu Çelik ve Miha Çelik ise sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Duygu Çelik, tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken bebek olan Miha Çelik'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzcede korkunç kaza: Cipin çarptığı araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

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#Düzce#Kaza#Trafik Kazası

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