Düşünce gücüyle bilgisayar kullandı... Musk’tan NeuralInk müjdesi

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Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan ABD’li Elon Musk, sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink’in beyin çipi nakledilen ilk insan denemesinde başarılı olduğu müjdesini verdi. Sosyal medya platformu X’te bir programa katılan Musk, “Süreç iyi ilerliyor. Hasta iyileşti ve şu an düşünerek bilgisayar faresini ekranda oynatabiliyor” diye konuştu. Şu aşamada hastadan mümkün olduğu kadar çok “fare tıklaması” almaya çalıştıklarını aktaran Musk, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

HEDEF ÇOK DAHA BÜYÜK

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda Neuralink’in uzun vadeli hedeflerinin büyük olduğunu, çiplerin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için kullanılabileceğini öne sürmüştü. İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, “Stephen Hawking’in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu” ifadelerini kullanmıştı.

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MAYMUNLARDA DENENMİŞTİ

Neuralink, Mayıs 2023’te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alındığını açıklamış, ilk çip nakli ise geçtiğimiz ay sonunda gerçekleşmişti. İnsandan önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kanıtlanmıştı.