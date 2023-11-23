Duruşmaya gelmezse görüldüğü yerde yakalanacak

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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 2007 yılında, 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü. Samast geçen 15 Kasım’da tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. 17 Kasım’da ise hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeni düzenlenen bir iddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi.

Samast böylece, 26 Aralık Salı günü tekrar hâkim karşısına çıkacak. Tensip zaptında mahkeme, Ogün Samast'ın tahliye olurken cezaevine bildirdiği adres kaydını cezaevinden istedi.

BİRLEŞTİRME TALEBİ

Tensip zaptında, Samast’ın üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın dosyası ile her iki dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlatıldı. Mahkeme yargılama sonucu verilecek kararın hukuki güvenlik hakkı kapsamında birbirine tesir edeceği kanaatinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davayla birleştirme talebinde bulundu.

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YARGILAMA AÇIK YAPILACAK

Mahkeme, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak Ogün Samast’ın 18 yaşından büyük olduğunu vurgulayıp yargılamanın açık yapılacağını belirtirken, daha önce yargılandığı dava dosyalarının da istenileceğini kaydetti.

‘FETÖ’YLE BAĞLANTILI’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün, devletin anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı ve örgüt üyelerini bu makamlara getirdiği anlatıldı. Ogün Samast’ın doğrudan FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği, ancak Samast’ın ele geçirilen bir kısım delillerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğu aktarıldı. Samast’ın bu irtibatının; şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Samast’ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.