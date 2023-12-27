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Dur ihbarına uymayan alkollü sürücü, aracıyla polis aracına çarptı!

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#Edirne#Alkollü Sürücü#Trafik Kazası
Dur ihbarına uymayan alkollü sürücü, aracıyla polis aracına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 00:36

Edirne'de, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, takip sırasında sivil polis aracına çarptı. Yakalanan sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde gece yaptığı uygulama sırasında M.G.'nin kullandığı 59 DB 543 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri takip başlattı. Kent merkezine kadar yaşanan takip sırasında motosikletli Yunus timleri de devreye girerek, kaçan sürücüsünün kaçtığı otomobilin önünü kesti. Sürücü bu kez de geri manevra yapmaya çalışırken, arakadan sivil polis aracına çarptı.

Dur ihbarına uymayan alkollü sürücü, aracıyla polis aracına çarptı

Kazada yaralanan olmazken, sürücü M.G., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde M.G.'nin 2.11 promil alkollü olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Dur ihbarına uymayan alkollü sürücü, aracıyla polis aracına çarptı

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#Edirne#Alkollü Sürücü#Trafik Kazası

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