Dünyaya seslendi: Hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ev sahipliği yaptığı, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen “Filistin İçin Tek Yürek” temalı zirvede özetle şunları söyledi:

“Her şey aklıma gelirdi de bir gün savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ kavramını çocuklar için kullanacağımızı düşünmezdim. İsrail devletinin ilgili bütün mensuplarının işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarını talep ediyorum. Filistin’de bugün yaşanan postmodern holokostun, bir kendini savunma hakkının tezahürü olduğunu iddia edenlerin de aynı şekilde sorumlu tutulması gerektiğine inanıyorum. Sözde hümanist değerlerin taşıyıcısı olduğunu iddia eden ‘medeni dünyanın’ 40 gündür içine düştüğü acziyetten, izlediği ikiyüzlü siyasetten, kendi halkları gibi biz de büyük utanç duyuyoruz.





NEDEN SESSİZSİNİZ

Buradan, İsrail devletine ve dünyada barış ve düzeni tesis etmekle mükellef Birleşmiş Milletler’in daimi 5 üyesine sormak istiyorum, bu vahşeti durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Vicdanları sağır eden sessizlikteki uluslararası topluma sormak istiyorum. 40 gündür devam eden bu utanç döneminden sonra hangi hakla dünyada barışı ve adaleti, insanlığın evrensel değerlerini savunacaksınız? Charlie Hebdo’da ölenlerin hukukunu korumak için sıraya giren dünya liderlerinin, Gazzeli masumlar karşısında büründüğü sessizlikten hangi anlamı çıkarmamız gerekiyor? Filistin’deki haksız işgal sona ermeli. İsrail gasp ettiği toprakları geri vermeli. BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde, İsrail’in yıktığı okulları, parkları, hastaneleri yeniden inşa etmek üzere bir fon kurulmalı.”





LİDER EŞLERİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTEDİ

İstanbul’da Filistin için toplanan First Lady’ler, zirve sonunda ortak açıklama yaptı. Emine Erdoğan’ın okuduğu ortak metinde özetle şöyle denildi: “Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyuyoruz. Gazze’ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan trajedide, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin, uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayri insani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğini işaret ediyoruz. Filistinlilerin ve İsraillilerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm diliyoruz. Tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine, derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz.”





‘FIRST LADY’LERLE BARIŞ NÖBETİ

Emine Erdoğan “Bütün devlet başkanı eşlerini, Gazze’de öldürülenlerin, kitlesel bir kıyım sürerken sesleri bastırılmak ve susturulmak istenenlerin sesi olmaya davet ediyorum” dedi: “Gazzeli ve uluslararası basın mensupları, sağlıkçılar, insani yardım çalışanları; onları korumakla mükellef uluslararası toplum başarısız olurken, canları pahasına insanlık için adeta bir nöbetteyken, biz de ateşkes ilan edilene dek onlar için bulunduğumuz her yerde elimizdeki tüm imkân ve araçlarla nöbet tutalım. Yeni kamusal alan haline gelen sosyal medyada hep birlikte nöbet halinde derhal ateşkes, barış ve insani yardım çağrımızı sürdürelim. Gelin bu buluşmayı, sözden eyleme taşıyarak Filistin’de barış için bir inisiyatif haline getirelim.”

CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN: FİLİSTİN’E HER DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan ‘Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu. Erdoğan’ın mesajı şöyle: “Filistin ve barış için İstanbul’da bir araya gelen saygıdeğer misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de diplomatik temaslarımızı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “121 evet” oyuyla kabul ettiği Gazze kararına “çekimser” oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. İkili planda Filistin’e görünür görünmez her türlü insani desteği sağlarken uluslararası alanda da İsrail’i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin, Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız. Filistinlilerin evlerine, arazilerine el koymakla, günlük hayatlarını zorlaştırmakla kalmayıp onları sokaklarda alçakça katleden yerleşimci denen teröristlerin her birinin uluslararası alanda bu sıfatla tanınması için çalışacağız. İslam dünyasının Kudüs, Filistin, Gazze hassasiyetinin hep canlı kalması için tüm mekanizmaları sürekli işler halde tutacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselamın ateşine su taşıyan karınca misali, tek başımıza kalsak da Gazzeli mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağız.”

14 ÜLKEDEN KATILIM

Zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın eşi Marieme Faye Sall, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso’nun eşi Antoinette Sassou Nguesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu’un eşi Rebeka Sultana, Bosna - Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic’in eşi Sabina Komsic, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf’un eşi Nadia el-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nın eşi Amina Ali Muhammed el-Shavush El-Dilawi, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan’ın eşi Şeyha el Yazia bint Saif bin Muhammed el Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı Diplomat Chinar Rustamova katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores de toplantıya video mesaj gönderdi.