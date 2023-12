Dünyanın konuştuğu Filistinli din adamı CNN TÜRK'te: 'Mesih İsa bugün doğsaydı Gazze'de enkaz altında olurdu'

Haberin Devamı

Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim kentindeki Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi lideri Papaz Munzir İshak, Noel ayinindeki konuşmasında "Mesih İsa enkaz altında" diyerek başladı. Kızgın ve kırgın olduklarını söyleyen Hristiyan din adamı, Noel nedeniyle sevinçli olmak yerine yas tuttuklarını ifade etti.

“GAZZE’DEKİ HER ÇOCUKTA “BEBEK İSA”NIN SURETİNİ GÖRÜYORUZ”

Dünyanın gündemine oturan konuşmasıyla ilgili CNN Türk’ten Serdar Korucu’nun sorularını yanıtlayan Munzir İshak, “Filistinli çocukları sanki insan değillermiş gibi öldürülmesini nasıl meşrulaştırıyorlar, bunu anlamıyoruz. Bu yüzden “İsa Mesih enkaz altında” derken, dünya sessiz kalırken her gün, her 15 dakikada bir öldürülen, enkaz altından çıkarılan Filistinli çocukları kastediyorum. Her çocukta “Bebek İsa”nın suretini görüyoruz” dedi. Filistinli Hristiyan din adamı, “Eğer İsa bugün doğsaydı, Gazze’de, enkaz altında olurdu. Umuyoruz ki dünyanın dört bir tarafındaki Hristiyanlar da bunun görür ve dinler. Beytüllahim’i ve Filistin’i Noel’de düşünürken aklına bunlar gelir” diye konuştu.

Gazze ile ilgili sessizliğin yeni olmadığını abluka sürerken de dünyanın sessiz kaldığını söyleyen Munzir İshak, “Bildiğimiz Gazze artık yok, dünya izliyor, kiliseler izliyor. Şu anda sessiz kalmalarına şaşırmamız mı gerekiyor?” diye sordu. Din adamı, Noel ayinindeki “Soykırımdan sonra özrünüzü kabul etmeyeceğiz. Aynaya bakmanızı ve Gazze soykırıma uğrarken ben neredeydim diye sormanızı istiyorum” sözlerini hatırlattı ve dünyadaki tüm liderlerden harekete geçmelerini istedi.

“NEDEN EYFEL’DE FİLİSTİN BAYRAĞI YOKTU, TENİMİZ KOYU DİYE Mİ?”

7 Ekim sonrasında dünyadan İsrail’e dayanışma mesajlarının geldiğini belirten Munzir İshak, Filistinlilere yönelik ayrımcılığı şöyle ifade etti: “9 bin Filistinli çocuk öldürüldü. O zaman dayanışma neredeydi? Eyfel Kulesi’nde, Berlin’deki kulede Filistin bayrağı niye yoktu? Belki de bunun nedeni bizim tenimizin renginden, koyu olmasındandır.”

Gazze’de yaşananların bir başka Filistin şehrinde, kendisinin yaşadığı tarihi Beytüllahim’de de gerçekleşebileceğinden endişe ettiğini söyleyen Munzir İshak, “Eğer dünya Gazze’deki 2 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesine ve Gazze Şeridi’nin tamamının yok edilmesine, evlerin %60’ının yıkılmasına sessiz kaldıysa, buna karşı çıkmadıysa İsrail’in aynısını başka yerlerde yapmasına ne engel olacak?” diye sordu. Noel konuşmasında Filistinliler için önerilen Mısır ve Ürdün’e göç planlarına “Yoksa doğrudan denize mi gidelim?” sözüyle tepki gösteren din adamı, “Filistinli Hristiyanların ve Müslümanların çoğu birlikte yaşamak istiyor. Çünkü Beytüllahim ikimizin de evi. İkimiz de Beytüllahim’de yaşıyoruz. İkimiz de başka bir yerde yaşamayı düşünemiyoruz. Beytüllahim’i ve Filistin’i birlikte önemsiyoruz” dedi.

OSMANLI’DAN KALAN VE SÜRDÜRÜLEN MİRAS…

Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi lideri Papaz Munzir İshak, tarihi şehir Beytüllahim’deki Noel ayinlerinde hala Osmanlı döneminden miras kalan uygulamaların yaşatıldığını anlattı: “Noel kutlamaları Filistin kimliğinin bir parçası. Kilise ve kutsal mekanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ‘statüko’ Noel günü Beytüllahim’de neler olacağına karar verir. Patrik saat kaçta gelecek, hangi yoldan, onu kim karşılayacak gibi. Türklerin burada olduğu günlerden beri aynı şekilde devam ediyor. Bu nedenle de ayinde fes takan insanları görüyorsunuz.”

Munzir İshak, yeni yılla ilgili mesajını ise şu sözlerle verdi: “Bu savaşın sona ermesi mesajını veriyoruz. Umarım seneye Noel’i daha iyi şartlar içinde kutlarız. Dünya umarım artık Filistinlilerin acısını fark eder.”